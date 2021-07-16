Верховная Рада назначила нового главу МВД 16.07.2021 13:00 Верховная Рада 271 голосами назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщает Корреспондент.net . "Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть ... подробнее →

ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО) 16.07.2021 12:00 Донецкий футбольный клуб «Шахтер» представил игровую форму от Puma сезона 2021/22. Презентация состоялась 15 июля в «Украинском доме» в Киеве. Новый домашний комплект формы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля 16.07.2021 11:00 В Украине за сутки выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, что также превышает показатель предыдущего дня. Об этом ... подробнее →