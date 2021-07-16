Верховная Рада назначила нового главу МВД

16.07.2021 13:00

Верховная Рада 271 голосами назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщает Корреспондент.net . "Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть ... подробнее →

ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)

16.07.2021 12:00

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» представил игровую форму от Puma сезона 2021/22. Презентация состоялась 15 июля в «Украинском доме» в Киеве. Новый домашний комплект формы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля

16.07.2021 11:00

В Украине за сутки выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, что также превышает показатель предыдущего дня. Об этом ... подробнее →

Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»

16.07.2021 10:00

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в четверг по итогам агитационного форума партии в Донецке, пишут ... подробнее →

Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac

16.07.2021 09:00

У людей, которые получили COVID-прививку вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы ... подробнее →

На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк

16.07.2021 08:00

Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине. В результате обстрела повреждены крыша дома и крыша гаража. Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. ... подробнее →

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