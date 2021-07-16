Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля 16.07.2021 11:00 В Украине за сутки выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, что также превышает показатель предыдущего дня. Об этом ... подробнее →

Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию» 16.07.2021 10:00 Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в четверг по итогам агитационного форума партии в Донецке, пишут ... подробнее →

Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac 16.07.2021 09:00 У людей, которые получили COVID-прививку вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы ... подробнее →