Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе 17.07.2021 15:00 Укрзализныця восстанавливает движение двух пригородных поездов на Донетчине и Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр УЗ . С 19 июля будет курсировать поезд №6107 / 6106 Волноваха — Мариуполь ... подробнее →

Дания и Германия открывают границы для украинцев 17.07.2021 11:00 Дания и Германия отменяют ограничения на въезд для украинцев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере . По его словам, Дания «открывается» для всех ... подробнее →