На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская

17.07.2021 17:00

Сегодня, 17 июля, примерно в 4:13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от города Счастье) произошло ДТП — опрокидывание маршрутного автобуса "Мерседес спринтер", сообщает Depo.Харьков . В ... подробнее →

Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе

17.07.2021 15:00

Укрзализныця восстанавливает движение двух пригородных поездов на Донетчине и Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр УЗ . С 19 июля будет курсировать поезд №6107 / 6106 Волноваха — Мариуполь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля

17.07.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 591 новый случай коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав в субботу, 17 июля. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 438 человек; летальных случаев - ... подробнее →

Дания и Германия открывают границы для украинцев

17.07.2021 11:00

Дания и Германия отменяют ограничения на въезд для украинцев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере . По его словам, Дания «открывается» для всех ... подробнее →

Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО

17.07.2021 10:00

На заседании СНБО в пятницу, 16 июля, рассмотрели шесть вопросов, сообщил глава Совбеза Алексей Данилов, передает Корреспондент.net . По его словам, первый вопрос о безпасности госграницы является ... подробнее →

В оккупированном Донецке взорвался газопровод

17.07.2021 09:00

Вчера в Буденновском районе Донецка взорвался газопровод. Инцидент произошел около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово", сообщают местные СМИ. В результате взрыва начался пожар, на ... подробнее →

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