В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей

18.07.2021 17:00

Стоимость "таможенного" оформления легкового автомобиля в ОРЛО в режиме «импорт» с 9 августа будет рассчитываться по новым ставкам. Об этом сообщают оккупационные интернет-ресурсы. Так, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля

18.07.2021 15:00

ОВЕН Неделя благоприятная для Овнов марта и первой декады апреля. Ценой небольших усилий вам запросто удастся добиться своего. Хорошее настроение, в котором станут пребывать близкие, лишний раз ... подробнее →

На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)

18.07.2021 13:00

Рейсовый автобус, следовавший с пассажирами из Донецка в Новоазовск, загорелся на юге ОРДО в 15 км от пункта назначения. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". "На автотрассе Т-05-08 Донецк – Новоазовск, ... подробнее →

Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах

18.07.2021 11:00

Водоемы на территории ОРДО не отвечают нормам по допустимому уровню болезнетворных бактерий в воде. Об этом сообщает называемый "минздрав". Повышенная заиленность водоемов способствует активному ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля

18.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 18 июля. ... подробнее →

За субботу оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, двое наших воинов ранены

18.07.2021 09:00

За субботу, 17 июля, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook . В частности, ... подробнее →

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