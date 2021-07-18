В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей 18.07.2021 17:00 Стоимость "таможенного" оформления легкового автомобиля в ОРЛО в режиме «импорт» с 9 августа будет рассчитываться по новым ставкам. Об этом сообщают оккупационные интернет-ресурсы. Так, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 18.07.2021 15:00 ОВЕН Неделя благоприятная для Овнов марта и первой декады апреля. Ценой небольших усилий вам запросто удастся добиться своего. Хорошее настроение, в котором станут пребывать близкие, лишний раз ... подробнее →