21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%

19.07.2021 17:00

Первый рандомный отбор переселенцев для получения кредита на жилье под 3% состоится 21 июля. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслана ... подробнее →

Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией

19.07.2021 16:00

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в ... подробнее →

В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару

19.07.2021 15:00

В эти жаркие дни жители Краматорска могут освежиться под "водяными арками", которые установило КП "Краматорский водоканал".  Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook . ... подробнее →

В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)

19.07.2021 14:00

В Киеве из-за мощного ливня подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена . "Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. ... подробнее →

Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу

19.07.2021 13:00

21 июля в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будут рассмотрены вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны ... подробнее →

В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса

19.07.2021 12:00

19-30 июля в Киеве будет работать Школа документалистики и медиа «DocUaDream» для подростков Донбасса, которых затронула война, сообщает ІнА "Українські Новини" . Это 10-дневная учебная ... подробнее →

Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)

19.07.2021 11:00

В воскресенье, 18 июля, женская команда донецкого Шахтера провела свой первый матч в истории, сообщает iSport . Это была товарищеская встреча, а соперником стала киевская команда Еднисть. Победу ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля

19.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом, что немного меньше чем накануне. Госпитализировано 307 человек. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав . ... подробнее →

Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID

19.07.2021 09:00

В ближайшее время в Украине объявят о создании инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии ... подробнее →

В Донецке запускают автобусный маршрут через три района

19.07.2021 08:00

Новый автобусный маршрут №10-а планируется открыть в Донецке до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" города. "На основании обращений жителей Киевского района в ... подробнее →

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