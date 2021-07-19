Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией 19.07.2021 16:00 Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в ... подробнее →