21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%19.07.2021 17:00
Первый рандомный отбор переселенцев для получения кредита на жилье под 3% состоится 21 июля. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслана ... подробнее →
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией19.07.2021 16:00
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в ... подробнее →
В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару19.07.2021 15:00
В эти жаркие дни жители Краматорска могут освежиться под "водяными арками", которые установило КП "Краматорский водоканал". Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook . ... подробнее →
В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)19.07.2021 14:00
В Киеве из-за мощного ливня подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена . "Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. ... подробнее →
Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу19.07.2021 13:00
21 июля в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будут рассмотрены вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны ... подробнее →
В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса19.07.2021 12:00
19-30 июля в Киеве будет работать Школа документалистики и медиа «DocUaDream» для подростков Донбасса, которых затронула война, сообщает ІнА "Українські Новини" . Это 10-дневная учебная ... подробнее →
Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)19.07.2021 11:00
В воскресенье, 18 июля, женская команда донецкого Шахтера провела свой первый матч в истории, сообщает iSport . Это была товарищеская встреча, а соперником стала киевская команда Еднисть. Победу ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля19.07.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом, что немного меньше чем накануне. Госпитализировано 307 человек. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав . ... подробнее →
Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID19.07.2021 09:00
В ближайшее время в Украине объявят о создании инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии ... подробнее →
В Донецке запускают автобусный маршрут через три района19.07.2021 08:00
Новый автобусный маршрут №10-а планируется открыть в Донецке до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" города. "На основании обращений жителей Киевского района в ... подробнее →
- КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании10:00
- В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО08:00
- 21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%17:00
- В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару15:00
- Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу13:00
- В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса12:00
- В Донецке запускают автобусный маршрут через три района08:00
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей17:00
- На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)13:00
- Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах11:00
- КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании10:00
- Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac09:00
- В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО08:00
- 21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%17:00
- Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией16:00
- В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару15:00
- В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)14:00
- Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу13:00
- В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса12:00
- Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)11:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
- В Донецке запускают автобусный маршрут через три района
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей
- На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская
- Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
- Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах
- Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу
- В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару