КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании 20.07.2021 10:00 Председатель Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с представителями делегации Правительства Дании, которые с ... подробнее →

Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac 20.07.2021 09:00 Кипр добавил китайскую CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для ... подробнее →

В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО 20.07.2021 08:00 На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →