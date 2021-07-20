КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании

20.07.2021 10:00

Председатель Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с представителями делегации Правительства Дании, которые с ... подробнее →

Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac

20.07.2021 09:00

Кипр добавил китайскую CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для ... подробнее →

В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО

20.07.2021 08:00

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →

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