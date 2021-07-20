Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена. Он сменит на этом посту швейцарского дипломата Хайди ... подробнее →

Контрразведка СБУ в Харьковской области задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ . "Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в ... подробнее →

В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка. Первый поединок ... подробнее →

Ляшко объявил о начале пятого этапа вакцинации 20.07.2021 12:00 В Украине с 21 июля начинается пятый этап вакцинации против коронавируса. Все взрослые от 18 лет смогут получить прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "С 21 июля все ... подробнее →

19 июля через гумкоридор "Еленовка-Новотроицкое" прошли 584 человека 20.07.2021 11:00 Вчера, 19 июля, на КПВВ “Новотроицкое” людей пропускали с 08:00 до 17:00 (хотя по официальному графику работы КПВВ должен был закрыться в 16:00), сообщает Свободное радио . “За это ... подробнее →