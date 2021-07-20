В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах20.07.2021 17:00
Восстановление автобусного сообщения прифронтовых населенных пунктов Бахмутка, Жованка, Майорск, Светлодарск, Мироновский, Луганское, Новолуганское, Майское, Гладосово, Роты, Клиново, Возрождение и ... подробнее →
Шахтер начал продажу билетов на матч против Генка20.07.2021 16:00
В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка. Первый поединок ... подробнее →
На Харьковщине СБУ задержала бывшего "депутата" "ЛНР"20.07.2021 15:00
Контрразведка СБУ в Харьковской области задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ . "Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в ... подробнее →
ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине и ТКГ20.07.2021 14:00
Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена. Он сменит на этом посту швейцарского дипломата Хайди ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля20.07.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это в три раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 20 июля. "Среди ... подробнее →
Ляшко объявил о начале пятого этапа вакцинации20.07.2021 12:00
В Украине с 21 июля начинается пятый этап вакцинации против коронавируса. Все взрослые от 18 лет смогут получить прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "С 21 июля все ... подробнее →
19 июля через гумкоридор "Еленовка-Новотроицкое" прошли 584 человека20.07.2021 11:00
Вчера, 19 июля, на КПВВ “Новотроицкое” людей пропускали с 08:00 до 17:00 (хотя по официальному графику работы КПВВ должен был закрыться в 16:00), сообщает Свободное радио . “За это ... подробнее →
КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании20.07.2021 10:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с представителями делегации Правительства Дании, которые с ... подробнее →
Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac20.07.2021 09:00
Кипр добавил китайскую CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для ... подробнее →
В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО20.07.2021 08:00
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →
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- ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине и ТКГ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля13:00
- Ляшко объявил о начале пятого этапа вакцинации12:00
- 19 июля через гумкоридор "Еленовка-Новотроицкое" прошли 584 человека11:00
- КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании10:00
- Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac09:00
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