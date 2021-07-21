В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий21.07.2021 17:00
Ярмарка вакансий с участием представителей предприятий, организаций и учреждений города состоится в Луганске 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации". "Территориальное ... подробнее →
На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар21.07.2021 16:00
Сегодня, 21 июля, в 09:32 в Главное управление поступила информация о возгорании конвейерной ленты коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в ... подробнее →
У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу21.07.2021 15:00
Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады. Но для этого есть необходимое условие. Об этом заявил замглавы ... подробнее →
Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"21.07.2021 14:00
В ОРДО занялись урегулированием ситуации с очередями у пропускного пункта "Успенка" на границе с РФ. Об этом на выездном совещании в Амвросиевском районе заявил "глава ДНР" Денис Пушилин. "Ко мне ... подробнее →
15 поездов "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды21.07.2021 13:00
В связи с погодными условиями ряд поездов "Укрзализныци" задерживается. Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця". Так, по состоянию на 9:00 задерживаются такие рейсы: №137 Лисичанск - Хмельницкий ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля21.07.2021 12:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 21 июля. "Среди ... подробнее →
Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)21.07.2021 11:00
Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата Марка, 18-летнего нидерландца Оливера Дэмена и 82-летней летчицы Уолли Фанк поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно ... подробнее →
Бой Усик – Джошуа объявлен официально21.07.2021 10:00
Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) объявлен официально, сообщает LIGA . Поединок пройдет 25 сентября на стадионе ... подробнее →
На шести телеканалах выявили нарушения закона об украинском языке21.07.2021 09:00
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой ввести санкции против шести телеканалов за нарушение закона об украинском языке. Об ... подробнее →
За сутки враг 14 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен21.07.2021 08:00
За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
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