В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий 21.07.2021 17:00 Ярмарка вакансий с участием представителей предприятий, организаций и учреждений города состоится в Луганске 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации". "Территориальное ... подробнее →

На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар 21.07.2021 16:00 Сегодня, 21 июля, в 09:32 в Главное управление поступила информация о возгорании конвейерной ленты коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в ... подробнее →