15 поездов "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды 21.07.2021 13:00 В связи с погодными условиями ряд поездов "Укрзализныци" задерживается. Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця". Так, по состоянию на 9:00 задерживаются такие рейсы: №137 Лисичанск - Хмельницкий ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля 21.07.2021 12:00 В Украине за последние 24 часа зафиксировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 21 июля. "Среди ... подробнее →

Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО) 21.07.2021 11:00 Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата Марка, 18-летнего нидерландца Оливера Дэмена и 82-летней летчицы Уолли Фанк поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно ... подробнее →