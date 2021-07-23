В прифронтовой Марьинке ранен местный житель 23.07.2021 17:00 Житель Марьинки получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области. По предварительным данным, ранения ... подробнее →

ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия 23.07.2021 16:00 За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины. Всего с начала боевых ... подробнее →