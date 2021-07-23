В прифронтовой Марьинке ранен местный житель

23.07.2021 17:00

Житель Марьинки получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области. По предварительным данным, ранения ... подробнее →

ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия

23.07.2021 16:00

За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины. Всего с начала боевых ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ

23.07.2021 15:00

Сегодня к 10 утра линию разграничения на Донбассе через два функционирующих пункта пропуска пересекли почти тысяча человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе ... подробнее →

Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?

23.07.2021 14:00

Летом европейцы забили тревогу из-за нового штамма коронавируса – «Дельта». Он намного заразнее от предыдущих и быстро распространяется по Европе и миру. В Украине – также ... подробнее →

В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом

23.07.2021 13:00

В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине многоквартирного стального дома – проекта победителей конкурса молодых архитекторов Steel Freedom, который проходит при поддержке Группы ... подробнее →

На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом

23.07.2021 12:00

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом. Как информирует Цензор.НЕТ , ее можно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля

23.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в ... подробнее →

Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе

23.07.2021 10:00

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что он как можно больше будет помогать Востоку Украины. Об этом он ... подробнее →

В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку

23.07.2021 09:00

На портале «Дія» открыли прием заявлений на второй розыгрыш льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на странице «Дії» в Facebook . ... подробнее →

Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ

23.07.2021 08:00

Из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Об этом заявила спецпред председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау в четверг, 22 ... подробнее →

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