В прифронтовой Марьинке ранен местный житель23.07.2021 17:00
Житель Марьинки получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области. По предварительным данным, ранения ... подробнее →
ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия23.07.2021 16:00
За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины. Всего с начала боевых ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ23.07.2021 15:00
Сегодня к 10 утра линию разграничения на Донбассе через два функционирующих пункта пропуска пересекли почти тысяча человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе ... подробнее →
Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?23.07.2021 14:00
Летом европейцы забили тревогу из-за нового штамма коронавируса – «Дельта». Он намного заразнее от предыдущих и быстро распространяется по Европе и миру. В Украине – также ... подробнее →
В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом23.07.2021 13:00
В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине многоквартирного стального дома – проекта победителей конкурса молодых архитекторов Steel Freedom, который проходит при поддержке Группы ... подробнее →
На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом23.07.2021 12:00
Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом. Как информирует Цензор.НЕТ , ее можно ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля23.07.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в ... подробнее →
Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе23.07.2021 10:00
Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что он как можно больше будет помогать Востоку Украины. Об этом он ... подробнее →
В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку23.07.2021 09:00
На портале «Дія» открыли прием заявлений на второй розыгрыш льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на странице «Дії» в Facebook . ... подробнее →
Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ23.07.2021 08:00
Из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Об этом заявила спецпред председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау в четверг, 22 ... подробнее →
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- В прифронтовой Марьинке ранен местный житель17:00
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ15:00
- Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе10:00
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку09:00
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ08:00
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте17:00
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан16:00
- Зеленский подписал закон о модернизации системы водоснабжения на Луганщине14:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции09:00
- В прифронтовой Марьинке ранен местный житель17:00
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ15:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом13:00
- На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля11:00
- Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе10:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"
- Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу
- Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ
- На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар
- В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО
- Студентов ОРДЛО обяжут изучать статью Путина об Украине