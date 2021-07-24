В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа 24.07.2021 17:00 С 24 июля на границе Украины с Россией пограничники не будут применять меры админвлияния к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда / выезда с оккупированных территорий. Об этом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля 24.07.2021 15:00 За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие сутки из-за COVID-19 ... подробнее →