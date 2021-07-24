Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске

24.07.2021 10:00

Украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина ... подробнее →

Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции

24.07.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против французской организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во ... подробнее →

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