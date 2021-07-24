В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа

24.07.2021 17:00

С 24 июля на границе Украины с Россией пограничники не будут применять меры админвлияния к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда / выезда с оккупированных территорий. Об этом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля

24.07.2021 15:00

За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие сутки из-за COVID-19 ... подробнее →

Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады

24.07.2021 13:00

Трансляция российского «Первого канала» церемонии открытия Олимпиады в Токио прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла ... подробнее →

На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков

24.07.2021 11:00

На Луганщине сегодня, 23 июля, произошло ДТП на автодороге возле Новойдара. Водитель микроавтобуса с шестью пассажирами не справился с управлением, машина съехала в кювет. Об этом сообщает ... подробнее →

Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске

24.07.2021 10:00

Украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина ... подробнее →

Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции

24.07.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против французской организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во ... подробнее →

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