В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа24.07.2021 17:00
С 24 июля на границе Украины с Россией пограничники не будут применять меры админвлияния к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда / выезда с оккупированных территорий. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля24.07.2021 15:00
За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие сутки из-за COVID-19 ... подробнее →
Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады24.07.2021 13:00
Трансляция российского «Первого канала» церемонии открытия Олимпиады в Токио прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла ... подробнее →
На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков24.07.2021 11:00
На Луганщине сегодня, 23 июля, произошло ДТП на автодороге возле Новойдара. Водитель микроавтобуса с шестью пассажирами не справился с управлением, машина съехала в кювет. Об этом сообщает ... подробнее →
Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске24.07.2021 10:00
Украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина ... подробнее →
Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции24.07.2021 09:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против французской организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во ... подробнее →
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- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля15:00
- Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады13:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции09:00
- В прифронтовой Марьинке ранен местный житель17:00
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ15:00
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