Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена 25.07.2021 15:00 Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят вопросы безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в ... подробнее →

"Шахтер" начал новый сезон с победы над "Ингульцом" 25.07.2021 13:00 В первом туре украинской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022 донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 переиграл "Ингулец" из Петрово, сообщает УП . Матч прошел в субботу 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". Уже ... подробнее →