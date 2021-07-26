Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух ... подробнее →

Сегодня, 26 июля, наемники российской гибридной армии обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения. Ранены семеро украинских военнослужащих, передает пресс-служба штаба операции ... подробнее →

При пересечении государственной границы с РФ украинцев при наличие у них сертификатов о вакцинации от COVID-19 пограничники все равно принуждают сдавать экспрес-тесты или устанавливать приложение ... подробнее →

К 30-й годовщине независимости Украины состоится сверхмарафонский пробег Львов - Северодонецк. Об этом сообщает пресс-центр ЛОГА . Пробег пройдет дорогами 9 областей: Львовской, Тернопольской, ... подробнее →

Как уберечься от пищевых отравлений летом? 26.07.2021 13:00 Этим летом Украину всколыхнули несколько громких новостей о массовых пищевых отравлениях. В Харькове после посещения суши-бара госпитализировали 85 человек, на Львовщине в ресторане отравились 24 ... подробнее →