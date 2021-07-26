Этим летом Украину всколыхнули несколько громких новостей о массовых пищевых отравлениях. В Харькове после посещения суши-бара госпитализировали 85 человек, на Львовщине в ресторане отравились 24 ... подробнее →

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух ... подробнее →

Сегодня, 26 июля, наемники российской гибридной армии обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения. Ранены семеро украинских военнослужащих, передает пресс-служба штаба операции ... подробнее →

При пересечении государственной границы с РФ украинцев при наличие у них сертификатов о вакцинации от COVID-19 пограничники все равно принуждают сдавать экспрес-тесты или устанавливать приложение ... подробнее →

ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе 26.07.2021 12:00 Наемники РФ размещают тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса. Об этом говорится в отчете ОБСЕ . Так, возле жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой ... подробнее →