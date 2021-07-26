На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации26.07.2021 16:00
При пересечении государственной границы с РФ украинцев при наличие у них сертификатов о вакцинации от COVID-19 пограничники все равно принуждают сдавать экспрес-тесты или устанавливать приложение ... подробнее →
Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков26.07.2021 15:00
Сегодня, 26 июля, наемники российской гибридной армии обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения. Ранены семеро украинских военнослужащих, передает пресс-служба штаба операции ... подробнее →
На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина26.07.2021 14:00
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух ... подробнее →
Как уберечься от пищевых отравлений летом?26.07.2021 13:00
Этим летом Украину всколыхнули несколько громких новостей о массовых пищевых отравлениях. В Харькове после посещения суши-бара госпитализировали 85 человек, на Львовщине в ресторане отравились 24 ... подробнее →
ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе26.07.2021 12:00
Наемники РФ размещают тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса. Об этом говорится в отчете ОБСЕ . Так, возле жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой ... подробнее →
В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины26.07.2021 11:00
Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля26.07.2021 10:00
В Украине за прошлые сутки выявили 213 новых случаев коронавируса, госпитализировали 256 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава . Так, за сутки в Украине ... подробнее →
В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-1926.07.2021 09:00
Фармацевтическая компания Shionogi & Co. из Осаки заявила, что разработала лекарство для лечения больных коронавирусом. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal. ... подробнее →
За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен26.07.2021 08:00
За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны . Так, неподалеку от ... подробнее →
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- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-1909:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
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