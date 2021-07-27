В основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм о войне на Донбассе27.07.2021 17:00
Фильм "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля 2021. Такое событие случилось впервые за 30 лет истории кино в Украине, сообщает 24 ... подробнее →
Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1927.07.2021 16:00
С завтрашнего дня на КПВВ в Станице Луганской можно будет сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в КНП "Станично-Луганский ЦПМСП", передает Трибун . Отмечается, что с 28 июля граждане, ... подробнее →
В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе27.07.2021 15:00
Сотрудники "МЧС ДНР" спасли четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе в Седово. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного "ведомства". "Водолазы группы ... подробнее →
"ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек27.07.2021 14:00
576 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию "республики" запущено 39 транспортных средств ... подробнее →
В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе27.07.2021 13:00
Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов. Об этом сообщает Telegram Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ... подробнее →
В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины27.07.2021 12:00
Более 200 жителей Украины с апреля получили едино разовые денежные выплаты в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля27.07.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 681 новый случай COVID-19 - все в стране их уже 2249344. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 июля. При этом выздоровели за сутки 515 человек (всего - 2184880), а ... подробнее →
В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"27.07.2021 10:00
Вечером 26 июля на Соборную площадь Славянска прибыло более сотни байкеров со всей Украины. Все они участники “Мотопробега единства 2021”, который стартовал 7 дней назад в Ужгороде, ... подробнее →
Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины27.07.2021 09:00
Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" прибудет в завтра в ОРДО, сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин. "В среду, 28 июля, в республику при поддержке Всероссийской политической партии "Единая ... подробнее →
Семь поездов «Укрзализныци» опаздывают из-за аварии27.07.2021 08:00
«Укрзализныця» задерживает семь поездов из-за аварийного отключения электричества, сообщает пресс-служба компании . «Из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов ... подробнее →
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1916:00
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе15:00
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек14:00
- В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе13:00
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"10:00
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины09:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- В основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм о войне на Донбассе17:00
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1916:00
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе15:00
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек14:00
- В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе13:00
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля11:00
- В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"10:00
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины09:00
- Семь поездов «Укрзализныци» опаздывают из-за аварии08:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути