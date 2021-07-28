В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"

28.07.2021 12:00

Каждый луганчанин с 29 июля сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса Sputnik Light, партия которой 28 июля прибудет в Луганск. Об этом заявил Леонид Пасечник, ... подробнее →

В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры

28.07.2021 11:00

В оккупированном Донецке светофоры, размещенные по ул.Артема, ул.Университетской и пр.Ленинскому работают в дежурном режиме. Об этом сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля

28.07.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса, что больше, чем днем ранее. Также госпитализироваи 507 человек. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →

ТКГ ушла на каникулы до конца лета

28.07.2021 09:00

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) вернется к полноценной работе в конце августа. Об этом 27 июля в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщила представительница отдельных районов ... подробнее →

Зеленский уволил главкома ВСУ Хомчака

28.07.2021 08:00

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Об этом на брифинге сообщил спикер президента Сергей Никифоров, ... подробнее →

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