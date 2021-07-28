В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих" 28.07.2021 12:00 Каждый луганчанин с 29 июля сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса Sputnik Light, партия которой 28 июля прибудет в Луганск. Об этом заявил Леонид Пасечник, ... подробнее →

ТКГ ушла на каникулы до конца лета 28.07.2021 09:00 Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) вернется к полноценной работе в конце августа. Об этом 27 июля в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщила представительница отдельных районов ... подробнее →