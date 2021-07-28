В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов 28.07.2021 13:00 На данный момент 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время ... подробнее →

В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих" 28.07.2021 12:00 Каждый луганчанин с 29 июля сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса Sputnik Light, партия которой 28 июля прибудет в Луганск. Об этом заявил Леонид Пасечник, ... подробнее →