Закон о коренных народах. Зачем он Украине?28.07.2021 17:00
В пятницу, 23 июля, вступил в силу важный для деоккупации Крыму документ – закон о коренных народах Украины. Он определяет, кто является коренными народами нашего государства и какие права они ... подробнее →
В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"28.07.2021 16:00
Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10,5 годам колонии граждан РФ и Армении, которые якобы шпионили в пользу Украины. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности России. "Суд ... подробнее →
Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа28.07.2021 15:00
В августе цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram . "С 1 августа тариф на электроэнергию для населения ... подробнее →
В ОРДО учредили новую "государственную награду"28.07.2021 14:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин учредил "государственную награду" – орден Святого Владимира. Соответствующий указ № 220 был опубликован сегодня. "Князь Владимир расширил границы своей державы от ... подробнее →
В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов28.07.2021 13:00
На данный момент 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время ... подробнее →
В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"28.07.2021 12:00
Каждый луганчанин с 29 июля сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса Sputnik Light, партия которой 28 июля прибудет в Луганск. Об этом заявил Леонид Пасечник, ... подробнее →
В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры28.07.2021 11:00
В оккупированном Донецке светофоры, размещенные по ул.Артема, ул.Университетской и пр.Ленинскому работают в дежурном режиме. Об этом сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля28.07.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса, что больше, чем днем ранее. Также госпитализироваи 507 человек. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →
ТКГ ушла на каникулы до конца лета28.07.2021 09:00
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) вернется к полноценной работе в конце августа. Об этом 27 июля в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщила представительница отдельных районов ... подробнее →
Зеленский уволил главкома ВСУ Хомчака28.07.2021 08:00
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Об этом на брифинге сообщил спикер президента Сергей Никифоров, ... подробнее →
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