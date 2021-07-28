В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"28.07.2021 12:00
Каждый луганчанин с 29 июля сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса Sputnik Light, партия которой 28 июля прибудет в Луганск. Об этом заявил Леонид Пасечник, ... подробнее →
В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры28.07.2021 11:00
В оккупированном Донецке светофоры, размещенные по ул.Артема, ул.Университетской и пр.Ленинскому работают в дежурном режиме. Об этом сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля28.07.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса, что больше, чем днем ранее. Также госпитализироваи 507 человек. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →
ТКГ ушла на каникулы до конца лета28.07.2021 09:00
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) вернется к полноценной работе в конце августа. Об этом 27 июля в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщила представительница отдельных районов ... подробнее →
Зеленский уволил главкома ВСУ Хомчака28.07.2021 08:00
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Об этом на брифинге сообщил спикер президента Сергей Никифоров, ... подробнее →
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"12:00
- В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры11:00
- ТКГ ушла на каникулы до конца лета09:00
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1916:00
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе15:00
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек14:00
- В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе13:00
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"10:00
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины09:00
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"12:00
- В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля10:00
- ТКГ ушла на каникулы до конца лета09:00
- Зеленский уволил главкома ВСУ Хомчака08:00
- В основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм о войне на Донбассе17:00
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1916:00
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе15:00
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек14:00
- В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе13:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины