"ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты" 29.07.2021 13:00 "Минздравы" групппировок "ДНР" и "ЛНР" заявили об утвержденных документах о вакцинации против COVID-19. В отличие от традиционно синхронных действий подконтрольных РФ "властей", здесь были приняты ... подробнее →

Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе 29.07.2021 12:00 Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июля, подписал указы о новых кадровых перестановках в секторе национальной безопасности и обороны, сообщает Громадське . Вслед за сменой главнокомандующего ... подробнее →