"ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"29.07.2021 13:00
"Минздравы" групппировок "ДНР" и "ЛНР" заявили об утвержденных документах о вакцинации против COVID-19. В отличие от традиционно синхронных действий подконтрольных РФ "властей", здесь были приняты ... подробнее →
Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе29.07.2021 12:00
Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июля, подписал указы о новых кадровых перестановках в секторе национальной безопасности и обороны, сообщает Громадське . Вслед за сменой главнокомандующего ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля29.07.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост наблюдается четвертый день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 29 июля. "Среди новых случаев: ... подробнее →
В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)29.07.2021 10:00
В Турции на фоне сильной жары начались масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает LIGA . Сообщается, что возгорание произошло в двух ... подробнее →
Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом29.07.2021 09:00
Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно довозить до пунктов пропуска от линии соприкосновения на Донбассе и админлинии с Крымом. Соответствующий проект постановления ... подробнее →
Кабмин ужесточил правила въезда в Украину29.07.2021 08:00
Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества. Об этом сообщили министр здравоохранения Виктор Ляшко ... подробнее →
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