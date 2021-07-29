«За» и «против» легализации медицинского каннабиса 29.07.2021 17:00 Верховная Рада ушла на каникулы, но перед этим успела принять и провалить несколько важных законов. Так, 13 июля депутаты отказались легализовать медицинский каннабис. Законопроект поддержали 184 ... подробнее →

В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область 29.07.2021 15:30 Президент Владимир Зеленский в пятницу совершит рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook в четверг, 29 июля. ... подробнее →