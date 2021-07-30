Семь лет назад военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады «Холодный Яр» вместе с бойцами «Правого сектора» освободили ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, сообщает Обозреватель . Он поздравил силы Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины с 7-й годовщиной ... подробнее →

За год перемирия на Донбассе на территории самопровозглашенной "ДНР" погибли 73 человека. Об этом заявила так называемый омбудсмен Дарья Морозова, передает Корреспондент.net . "С 27 июля 2020 года, ... подробнее →

В России телефонные номера сепаратистской мобильной связи "Феникс", работающей в ОРДО, привязали к московскому виртуальному оператору. Об этом информирует справочная служба "Феникса", передает ОстроВ ... подробнее →

48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО) 30.07.2021 13:00 Вчера, 29 июля, в Северодонецке переселенцам торжественно вручили ключи от квартир, сообщает "Трибун" . Жилье находится на первом этаже общежития по адресу пр. Космонавтов, 18А. Его ремонт ... подробнее →

Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области 30.07.2021 12:00 Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов. Об этом накануне заявил секретарь ... подробнее →