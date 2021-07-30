Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера

30.07.2021 17:00

В России телефонные номера сепаратистской мобильной связи "Феникс", работающей в ОРДО, привязали к московскому виртуальному оператору. Об этом информирует справочная служба "Феникса", передает ОстроВ ... подробнее →

В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия

30.07.2021 16:00

За год перемирия на Донбассе на территории самопровозглашенной "ДНР" погибли 73 человека. Об этом заявила так называемый омбудсмен Дарья Морозова, передает Корреспондент.net . "С 27 июля 2020 года, ... подробнее →

Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО

30.07.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, сообщает Обозреватель . Он поздравил силы Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины с 7-й годовщиной ... подробнее →

Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»

30.07.2021 14:00

Семь лет назад военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады «Холодный Яр» вместе с бойцами «Правого сектора» освободили ... подробнее →

48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)

30.07.2021 13:00

Вчера, 29 июля, в Северодонецке переселенцам торжественно вручили ключи от квартир, сообщает "Трибун" . Жилье находится на первом этаже общежития по адресу пр. Космонавтов, 18А. Его ремонт ... подробнее →

Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области

30.07.2021 12:00

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов. Об этом накануне заявил секретарь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля

30.07.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 962 случая COVID-19, что превышает аналогичный показатель предыдущего дня. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки 29 июля 2021 в ... подробнее →

Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов

30.07.2021 10:00

На станции Решетиловка, что в Полтавской области, столкнулись грузовик и поезд. Из-за аварии ряд поездов в направлении Харьков-Киев задерживаются, сообщает Укрзализныця . По состоянию на 8:45 ... подробнее →

На Луганщине стартует фестиваль «З країни в Україну»

30.07.2021 09:00

30 июля в Станице Луганской, 31 июля в Старобельске и 1 августа в Счастье состоится фестиваль «З країни в Україну» - ежегодное масштабное культурно-просветительское мероприятие, сообщает ... подробнее →

На МКС произошел инцидент с новым российским модулем

30.07.2021 08:00

29 июля, через некоторое время после стыковки российсколо многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели, сообщает ... подробнее →

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