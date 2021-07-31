Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля 31.07.2021 11:00 671 человек и 103 транспортных средства пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка в пятницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО ... подробнее →

В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев 31.07.2021 10:00 Как минимум 40% украинцев являются обладателями антител к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром общественного здоровья Минздрава Украины . "По состоянию ... подробнее →

Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске 31.07.2021 09:00 Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что на выездном заседании совета в Краматорске было рассмотрено восемь вопросов, сообщает LIGA . Первый вопрос – вопрос реализации госполитики в сфере ... подробнее →