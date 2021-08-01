Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса01.08.2021 17:00
Британские исследователи разработали возможные сценарии дальнейших мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма составит 35 процентов. Об этом ... подробнее →
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа01.08.2021 15:00
ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля неделя эта просто превосходная. На любом поприще вас не будут покидать успех и везение, а буйной фантазии и творческих порывов в это время окажется через ... подробнее →
Народный синоптик рассказал о погоде в августе01.08.2021 13:00
Согласно расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха в дебюте августа будет умеренной, сообщает Апостроф . Так, с 1 по 3 августа столбики термометров будут показывать ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа01.08.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост упал почти в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав в воскресенье, 1 ... подробнее →
В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час01.08.2021 09:00
В ОРЛО Леонид Пасечник издал указ , которым приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, с 1 августа по 1 октября, ... подробнее →
Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе01.08.2021 08:00
Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести. Об этом сообщается на facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток". "Вооруженные формирования РФ ... подробнее →
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