В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса02.08.2021 18:00
Представители эстонской компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, ... подробнее →
В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске02.08.2021 16:00
В РФ утверждают, что возвращение работы ТКГ в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель РФ в ТКГ Борис ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа02.08.2021 14:00
В Украине за сутки подтвердили 265 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2253534. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа. При этом выздоровели за сутки 176 человек (всего - ... подробнее →
Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым02.08.2021 12:00
Около сотни жителей оккупированной части Донбасса, которые ехали в Крым через территорию России, застряли в Ростовской области поздно вечером 1 августа, сообщает телеграм-канал DONTEL . "Сто человек ... подробнее →
На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль02.08.2021 10:00
6 августа в Мариуполе стартует масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья Украины MRPL City Festival, сообщает Мариупольский горсовет . В течение трех дней на пляже «Песчаный» ... подробнее →
Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию02.08.2021 08:00
До момента вступления закона об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донбасса за выезд через Россию за нарушение этого порядка было оштрафовано как минимум 33 тысячи человек. Такие данные ... подробнее →
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