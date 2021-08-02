В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса

02.08.2021 18:00

Представители эстонской компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, ... подробнее →

В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске

02.08.2021 16:00

В РФ утверждают, что возвращение работы ТКГ в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель РФ в ТКГ Борис ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа

02.08.2021 14:00

В Украине за сутки подтвердили 265 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2253534. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа. При этом выздоровели за сутки 176 человек (всего - ... подробнее →

Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым

02.08.2021 12:00

Около сотни жителей оккупированной части Донбасса, которые ехали в Крым через территорию России, застряли в Ростовской области поздно вечером 1 августа, сообщает телеграм-канал DONTEL . "Сто человек ... подробнее →

На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль

02.08.2021 10:00

6 августа в Мариуполе стартует масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья Украины MRPL City Festival, сообщает Мариупольский горсовет . В течение трех дней на пляже «Песчаный» ... подробнее →

Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию

02.08.2021 08:00

До момента вступления закона об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донбасса за выезд через Россию за нарушение этого порядка было оштрафовано как минимум 33 тысячи человек. Такие данные ... подробнее →

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