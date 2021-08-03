03.08.2021 18:00

Сколько раз вы слышали, что вакцины против COVID-19 меняют вашу ДНК? Вызывают тромбоз? Что от вакцины можно заболеть? Эти и еще миллион невероятных, смешных, а иногда страшных мифов о вакцинации ... подробнее →