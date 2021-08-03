Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1903.08.2021 18:00
Сколько раз вы слышали, что вакцины против COVID-19 меняют вашу ДНК? Вызывают тромбоз? Что от вакцины можно заболеть? Эти и еще миллион невероятных, смешных, а иногда страшных мифов о вакцинации ... подробнее →
Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости03.08.2021 16:00
Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины. Об этом сообщает заместитель исполнительного директора ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа03.08.2021 14:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины . За прошедшие 24 часа ... подробнее →
СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов03.08.2021 12:00
СБУ нейтрализовала на Луганщине «силовой очаг» пророссийской организации, которую контролировал нардеп Верховной Рады. Спецоперация проходила одновременно в Харькове, Северодонецке и ... подробнее →
В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе03.08.2021 10:00
87 мирных жителей Донбасса стали жертвами нарушений с 27 июля 2020 года, когда вступили в силу договоренности о режиме прекращения огня. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ... подробнее →
СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру03.08.2021 08:00
Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" Игоря Безлера (кличка Бес). Об ... подробнее →
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