В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения

04.08.2021 17:00

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев подписал постановление, ужесточающее антиковидные ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства. Согласно документу, с 4 ... подробнее →

Жан Беленюк завоевал первое "золото" для Украины на олимпиаде в Токио-2020

04.08.2021 16:00

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в категории до 87 кг, а также депутат Верховной Рады Украины завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио, сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа

04.08.2021 15:00

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 59 детей и 48 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава . За последние 24 часа вирус забрал ... подробнее →

Швейцария открыла границу для украинцев

04.08.2021 14:00

Для украинцев со 2 августа 2021 года сняли ограничение на въезд в Швейцарию. Об этом сообщает МИД Украины . При въезде в Швейцарию необходимо предъявить: сертификат о полном курсе вакцинации (если ... подробнее →

Экс-воин "Айдара" пытался взорвать Кабмин

04.08.2021 13:00

Утром 4 августа в здание Кабинета Министров Украины ворвался мужчина с гранатой в руках. Правоохранители задержали "террориста", который оказался экс-воином "Айдара" Владимиром Прохничем, сообщает ... подробнее →

В Волновахе ураган повредил новый стадион

04.08.2021 12:00

Сильный ливень и ураганный ветер вчера, 3 августа, во второй половине дня повалил много деревьев, срывал крыши, остановил движение транспорта и повредил линии электросетей в прифронтовой Волновахе. Об ... подробнее →

В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке

04.08.2021 10:00

Вчера вечером в оккупированном Донецке произошло ДТП. На ул. Разенкова машина влетела в МАФ на остановке общественного транспорта. Об этом пишут в соцсетях, сообщает Восточный вариант . «На ул. ... подробнее →

"Шахтер" обыграл "Генк" в первом матче квалификации ЛЧ-2021/22 (ВИДЕО)

04.08.2021 08:00

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 в гостях победил бельгийский "Генк". Об этом информирует Цензор.НЕТ . Мячи забили Пол Онуачe (39 минута) - в ... подробнее →

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