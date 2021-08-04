В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения 04.08.2021 17:00 Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев подписал постановление, ужесточающее антиковидные ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства. Согласно документу, с 4 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа 04.08.2021 15:00 В Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 59 детей и 48 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава . За последние 24 часа вирус забрал ... подробнее →