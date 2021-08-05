Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 августа05.08.2021 16:00
В Украине за день подтвердили 1052 новых случая коронавируса - всего в стране уже 2255345 случаев. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 5 августа. Выздоровели за сутки 542 человек (всего - 2188273), ... подробнее →
Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)05.08.2021 15:00
Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об ... подробнее →
В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака05.08.2021 14:00
В Зайцево, поселке, который раньше входил в г. Горловка и сейчас разделен линией фронта, появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака. Об этом Восточный вариант сообщает со ссылкой на ВГА ... подробнее →
Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО05.08.2021 12:00
Украинская сторона СЦКК сообщает о системном распространении российскими оккупантами фейковой информации о пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителях. Об этом информирует пресс-центр ОС . ... подробнее →
За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен05.08.2021 10:00
За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)05.08.2021 08:00
В ожоговом отделении Горбольницы №3 Краматорска умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель профсоюза ... подробнее →
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