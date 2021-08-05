Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 августа

05.08.2021 16:00

В Украине за день подтвердили 1052 новых случая коронавируса - всего в стране уже 2255345 случаев. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 5 августа. Выздоровели за сутки 542 человек (всего - 2188273), ... подробнее →

Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)

05.08.2021 15:00

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об ... подробнее →

В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака

05.08.2021 14:00

В Зайцево, поселке, который раньше входил в г. Горловка и сейчас разделен линией фронта, появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака. Об этом Восточный вариант сообщает со ссылкой на ВГА ... подробнее →

Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО

05.08.2021 12:00

Украинская сторона СЦКК сообщает о системном распространении российскими оккупантами фейковой информации о пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителях. Об этом информирует пресс-центр ОС . ... подробнее →

За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен

05.08.2021 10:00

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)

05.08.2021 08:00

В ожоговом отделении Горбольницы №3 Краматорска умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель профсоюза ... подробнее →

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