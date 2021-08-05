Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе 05.08.2021 18:00 В начале июля Верховная Рада ужесточила наказание за домашнее насилие. Принятый закон увеличивает штраф и максимальный арест за совершение преступления. Также документ предусматривает несколько новых ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 августа 05.08.2021 16:00 В Украине за день подтвердили 1052 новых случая коронавируса - всего в стране уже 2255345 случаев. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 5 августа. Выздоровели за сутки 542 человек (всего - 2188273), ... подробнее →

Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО) 05.08.2021 15:00 Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об ... подробнее →