"Шахтер" начал дарить билеты на свои матчи за вакцинацию от COVID-19 06.08.2021 18:00 С 6 августа 2021 года за вакцинацию от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) можно получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Мариуполь подключился к туристическому проекту MoreInfo 06.08.2021 16:00 ККП m.EHUB и разработчики навигационной системы презентовали в Мариуполе информационно-туристический проект MoreInfo. Благодаря новой системе туристическая инфраструктура Мариуполя станет еще более ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа 06.08.2021 14:00 В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай коронавируса - всего в стране их уже 2257478. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 6 августа. При этом выздоровели за день 478 человек (всего - ... подробнее →