"Шахтер" начал дарить билеты на свои матчи за вакцинацию от COVID-1906.08.2021 18:00
С 6 августа 2021 года за вакцинацию от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) можно получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". Об этом сообщается на сайте ... подробнее →
Мариуполь подключился к туристическому проекту MoreInfo06.08.2021 16:00
ККП m.EHUB и разработчики навигационной системы презентовали в Мариуполе информационно-туристический проект MoreInfo. Благодаря новой системе туристическая инфраструктура Мариуполя станет еще более ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа06.08.2021 14:00
В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай коронавируса - всего в стране их уже 2257478. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 6 августа. При этом выздоровели за день 478 человек (всего - ... подробнее →
Делегацию ООН допустили к заключенным в ОРЛО06.08.2021 12:00
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер посетила удерживаемых лиц, содержащихся в Луганском учреждении исполнения наказаний №17 в ОРЛО. Об этом сообщают ... подробнее →
Боевики ранили мирного жителя Красногоровки06.08.2021 10:00
Утром 5 августа боевики обстреляли жилой район города Красногоровка в Донецкой области. Один гражданский житель получил ранение. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. ... подробнее →
Зеленский освободил переселенцев от последствий по невыполненным кредитам и займам06.08.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно освобождения ... подробнее →
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