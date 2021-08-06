"Шахтер" начал дарить билеты на свои матчи за вакцинацию от COVID-19

06.08.2021 18:00

С 6 августа 2021 года за вакцинацию от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) можно получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Мариуполь подключился к туристическому проекту MoreInfo

06.08.2021 16:00

ККП m.EHUB и разработчики навигационной системы презентовали в Мариуполе информационно-туристический проект MoreInfo. Благодаря новой системе туристическая инфраструктура Мариуполя станет еще более ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа

06.08.2021 14:00

В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай коронавируса - всего в стране их уже 2257478. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 6 августа. При этом выздоровели за день 478 человек (всего - ... подробнее →

Делегацию ООН допустили к заключенным в ОРЛО

06.08.2021 12:00

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер посетила удерживаемых лиц, содержащихся в Луганском учреждении исполнения наказаний №17 в ОРЛО. Об этом сообщают ... подробнее →

Боевики ранили мирного жителя Красногоровки

06.08.2021 10:00

Утром 5 августа боевики обстреляли жилой район города Красногоровка в Донецкой области. Один гражданский житель получил ранение. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. ... подробнее →

Зеленский освободил переселенцев от последствий по невыполненным кредитам и займам

06.08.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно освобождения ... подробнее →

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