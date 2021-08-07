В ОРДО провели "зарядку с РФ"07.08.2021 17:00
Спортивный фестиваль «Зарядка_РФ» прошел в оккупированном Донецке. Мероприятие объединило тысячи жителей ОРДО, участники из ОРЛО и России присоединились онлайн, сообщают местные СМИ. ... подробнее →
В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа07.08.2021 15:00
В пятницу почти 3 тысячи человек прошли через линию разграничения на 2-х КПВВ Донбасса, работавших в этот день. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа07.08.2021 14:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие сутки ... подробнее →
В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-1907.08.2021 12:00
В Краматорске на автостанции сегодня открылся центр массовой вакцинации населения против COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета . Центр расположен по адресу: бульвар Машиностроителей, 28. В эти ... подробнее →
В Донецке загорелся мусорный полигон07.08.2021 10:00
Во временно оккупированном Донецке загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил оккупационный "мэр" города Алексея Кулемзина. По его словам произошло возгорание твердых бытовых отходов на полигоне ... подробнее →
В ОРЛО ввели новые коронавирусные ограничения07.08.2021 09:00
На временно оккупированной территории Луганской области ограничено время работы предприятий общественного питания, а также сокращено число очных мероприятий из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ... подробнее →
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО13:00
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"12:00
- Медики Славянска вышли на акцию протеста11:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"09:00
- Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса08:00
- В Донецке открылась школьная ярмарка17:00
- В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании11:00
- Минувшие сутки на Донбассе прошли без обстрелов10:00
- В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам17:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза10:00
- Народный синоптик дал прогноз на День независимости17:00
- В Минздраве назвали сроки повторной COVID-вакцинации в Украине16:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"15:00
- На Херсонщине военный пенсионер шпионил на Генштаб ВС РФ14:00
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО13:00
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"12:00
- Медики Славянска вышли на акцию протеста11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа10:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"09:00
- Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса08:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"
- Медики Славянска вышли на акцию протеста
- У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты
- В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО
- В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании
- Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"