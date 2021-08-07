В ОРДО провели "зарядку с РФ" 07.08.2021 17:00 Спортивный фестиваль «Зарядка_РФ» прошел в оккупированном Донецке. Мероприятие объединило тысячи жителей ОРДО, участники из ОРЛО и России присоединились онлайн, сообщают местные СМИ. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа 07.08.2021 14:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие сутки ... подробнее →