В ОРДО провели "зарядку с РФ"

07.08.2021 17:00

Спортивный фестиваль «Зарядка_РФ» прошел в оккупированном Донецке. Мероприятие объединило тысячи жителей ОРДО, участники из ОРЛО и России присоединились онлайн, сообщают местные СМИ. ... подробнее →

В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа

07.08.2021 15:00

В пятницу почти 3 тысячи человек прошли через линию разграничения на 2-х КПВВ Донбасса, работавших в этот день. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа

07.08.2021 14:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие сутки ... подробнее →

В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19

07.08.2021 12:00

В Краматорске на автостанции сегодня открылся центр массовой вакцинации населения против COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета . Центр расположен по адресу: бульвар Машиностроителей, 28. В эти ... подробнее →

В Донецке загорелся мусорный полигон

07.08.2021 10:00

Во временно оккупированном Донецке загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил оккупационный "мэр" города Алексея Кулемзина. По его словам произошло возгорание твердых бытовых отходов на полигоне ... подробнее →

В ОРЛО ввели новые коронавирусные ограничения

07.08.2021 09:00

На временно оккупированной территории Луганской области ограничено время работы предприятий общественного питания, а также сокращено число очных мероприятий из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ... подробнее →

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