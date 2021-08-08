Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19 08.08.2021 17:00 Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью Радио Свобода , что Министерство здравоохранения рекомендовало сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19. «Если мы ... подробнее →

В Мариуполе третий день идет фестиваль MRPL City-2021 (ВИДЕО) 08.08.2021 13:00 С 6 августа, в Мариуполе Донецкой области проходит самый масштабный музыкальный фестиваль восточной Украины MRPL City Fest 2021. Об этом сообщает телеканал "Дом" . В течение трех дней более 50 ... подробнее →